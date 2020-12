Noch nicht Schicht vom 9. Dezember

Onkel Puffi weist darauf hin, was auch in Nicht-Corona-Jahren seine Gültigkeit hat: "Sie sind der Kalender!" Einfach mal die Feierlichkeiten so verschieben, wie es einem am besten passt. Und wo bleiben eigentlich die Bonuszahlungen für Pflegekräfte?

09.12.2020 09.12.2020 Leider kein Video verfügbar Video herunterladen