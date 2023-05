Was funktioniert in Deutschland eigentlich am besten? Im "Satire Labor" gehen die "frontal"-Autoren Werner Doyé und Andreas Wiemers dieser Frage nach – hochseriös und streng wissenschaftlich.



Warum haben wir das beste Verkehrssystem der Welt? Wie haben wir die Energiewende so gut wie geschafft? Warum ist bei der Bundeswehr fast alles gut? Was macht die AfD zur großartigsten Partei der Welt?