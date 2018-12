Urban Priol über "Tilt!", den satirischen Jahresrückblick

Comedy | Urban Priol: Tilt! - Tschüssikoswki 2018 - Wie behält man die Übersicht, was in einen Jahresrückblick hinein darf? (1/10)

Man behält sie gar nicht! Außer man ist sehr fleißig, was ich, glaube ich, doch bin, und ich schreibe eigentlich vom 1. Januar an in meine kleinen Bücher, was mir auffällt. Und dann wird irgendwann mal ausgewertet. Es ist wie eine Soße, die man soweit reduzieren muss, dass etwas Schmackhaftes übrig bleibt.