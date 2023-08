Bei einer zweitägigen Bootstour auf dem Bodensee lernt das zukünftige Brautpaar unter der Leitung der Pastoralreferentin Veronika Füllbier, wie wichtig Kommunikation in einer Beziehung ist, damit die Ehe gelingt. Denn wer immer im Gespräch bleibt, gibt weniger schnell auf und hält die Beziehung lebendig.



In dem Ehevorbereitungskurs auf dem Wasser, den das Bistum Augsburg anbietet, erklärt ihnen die Referentin, dass das Sakrament der Ehe auch gelte, wenn nur ein Teil des Brautpaares der katholischen Kirche angehöre.



2022 haben in Deutschland 390.000 Paare geheiratet. Wegen der Coronapandemie war die Zahl der Eheschließungen allgemein rückläufig. Nur rund 35.000 Hochzeitspaare traten 2022 vor den Altar, um sich nach dem Standesamt auch katholisch trauen zu lassen.



Ehevorbereitungskurse bieten fast alle Bistümer in Deutschland an. Die Paare haben meist in zweitägigen Seminaren die Gelegenheit, fernab des Alltags abzuschalten, ihre Kompetenz in Kommunikation zu überprüfen und sich mit dem Prozedere einer kirchlichen Trauung vertraut zu machen.