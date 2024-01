Drag Kings - Auf der Bühne Mann

Zoe verwandelt sich seit 2016 in den Drag King Alexander Cameltoe. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Für einen Auftritt bei der EuroPride wird Zoe nach Malta eingeflogen. "37°Leben" begleitet sie bei den letzten Vorbereitungen bis zum Auftritt im ausverkauften Freilufttheater.



Anas (29) hat sich als Kind immer gewünscht, jemand anderes zu sein, egal wer, Hauptsache glücklich. Als junge Erwachsene entdeckt sie Drag und weiß sofort: Das will sie machen. Heute tritt sie als Drag King Perry Stroika auf. Die in Russland geborene Games- und Software-Entwicklerin widmet ihre ganze Freizeit dem Drag. Sie will eine Drag-King-Szene in München aufbauen und mehr Auftrittsmöglichkeiten für Drag Kings schaffen.



Der Film nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in eine noch eher unbekannte Welt und erzählt vom Streben nach Glück.