Philipp und Fritzi stellen ihren Alltag um und arbeiten mit einem Hundetrainer daran, dass nicht jeder Spaziergang zum Horrortrip wird.



Die besondere Mensch-Hund-Beziehung, die sich in dem jahrtausendelangen Zusammenleben entwickelt hat, setzt sich auch in unserer aktuellen Lebensweise fort. In jedem fünften Haushalt in Deutschland lebt ein Hund, häufig mehr Familienmitglied als Haustier.



Der Film erzählt von Menschen, die mit ihren Hunden vor besonderen Herausforderungen stehen und für ihren Wunsch nach einem Leben mit Hund all ihre Liebe, Zeit und Fürsorge investieren.