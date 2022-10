Winzerin Sophie und Simon, gelernter Säckler, also Lederhosenmacher, lieben die Kultur, in der sie aufgewachsen sind. Wein- und Dorffeste sind wichtige Ereignisse in ihrem Leben und von klein auf haben sie sich daran beteiligt. Simon ist zudem begeistert vom Schuhplattler.

Sophie hat sogar eine eigene Sektmarke kreiert und Simon will dem Trachtentrend, in dem Dirndl und Lederhosen zur Massenware werden, mit traditioneller und hochwertiger Handarbeit begegnen.