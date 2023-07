Hannah (23) fühlt sich der Natur sehr nah und hat sich deshalb für eine kleine Uni in einer kleinen Stadt, Furtwangen im Schwarzwald, entschieden. Der Kreis der Mitstudierenden ist überschaubar, gemeinsam machen sie Ausflüge in die Gegend. Inspiriert sie dieses Leben à la Bullerbü? Das Zusammenleben mit den Leuten im Ort gestaltet sich aber schwieriger als erwartet.



Malte (31) und Florian (31) führen zusammen einen Bauernhof, den Malte von seinen Eltern übernommen hat. Er kümmert sich deshalb um den landwirtschaftlichen Betrieb, Florian um den Hofladen und ein Café. Sie bieten pädagogische Projekte für Kinder auf dem Hof an, versuchen aber auch Gleichaltrige aufs Land zu locken, indem sie ihnen Gelegenheit geben, das Leben auf ihrem Bauernhof auszuprobieren.



Julie (26) pendelt zwischen Berlin und einem kleinen Dorf am Rande der Dübener Heide, zwei Stunden von der Hauptstadt entfernt. Mit anderen hat sie dort eine alte Villa bezogen und gemeinsam kümmern sich alle um Haus und Garten und verbringen die Freizeit miteinander. In der Seenlandschaft, die die Gegend bestimmt, lassen sie ihre Seele baumeln. Aber reicht dies alles, um sich hier dauerhaft anzusiedeln?



Die "37°Leben"-Reportage "Mein Bullerbü" beobachtet die vier jungen Menschen über einen längeren Zeitraum und besteht aus zwei Folgen.