wasunsbewegt: Zum 25-jährigen Jubiläum

Vorwort von Prof. Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion "Geschichte und Wissenschaft"



Es begann mit einem ungewöhnlichen Vertrauensbeweis. Es sollte eine neue Reportagereihe im ZDF geben mit dem eigen­tümlichen Titel "37°". Junge Talente aus Redaktion, Kamera, Schnitt und Grafik sollten den Vorspann dazu produzieren, mit mir als Regisseur. Unsere Idee war, analog zum Titel "37°" (damit war die leicht erhöhte Körpertemperatur als Metapher für eine existentielle Lebenssituation gemeint) menschliche Haut jeder Spezies und jeden Alters in Makro-Aufnahmetechnik zu filmen. Ein Wochenende lang luden wir ausgewählte Vertreter des Homo sapiens in die ZDF-Tricktechnik ein und fuhren supernah mit der Kamera an Gliedmaßen und Augen vorbei. Ziemlich abgefahren. Daraus ging ein expressiver Vorspann hervor (denn nicht jede Epidermis in groß ist ein ästhetischer Genuss), veredelt durch das 19-sekündige Musikintro von "Money for nothing" von den Dire Straits. Heute würden die wenigsten Marketingentscheider eine solch eigenwillige Ästhetik noch zulassen, doch dieser Vorspann junger Wilder behauptete sich über spektakulär viele Jahre, wurde kurz abgelöst von einem glücklosen Nachfolger, dem wiederum der Klassiker von heute gefolgt ist.



Diese Bereitschaft zum Wagnis war Initialzündung sowie konstitutives Element der neuen Marke und charakteristisch für deren Fortentwicklung. Hatten auf dem Dienstag-Sendeplatz zuvor drei Kulturredaktionen aus Gesellschaft und Religion nach eigenem Gutdünken ihr Programm gemacht, sollte nun entlang der Fieberschwelle des Menschen ein neues Fernsehen entstehen, das über die strenge politische Betrachtung der Gesellschaft hinaus mehr Kultur, mehr Leben, mehr Mensch spiegelt. Am Anfang dominierte der Autorenfilm, in der Tradition solcher Granden wie Georg Stefan Troller oder Hartmut Schoen, doch nicht alle konnten dieses hohe Niveau halten. Auch weil sich das Reportageformat in jener Zeit wandelte. Das Publikum wünschte sich angesichts der Programmvermehrung durch die kommerziellen Sender mehr Vertrautheit mit einem Sendeplatz, und vom Wirklichkeitsfernsehen mehr subjektive Relevanz für das eigene Leben. "37°" hat sich in gewisser Weise selbst weiterentwickelt. Die Autoren traten hinter die Geschichten zurück, um deren Heldinnen und Helden in den Mittelpunkt zu rücken.



Mit durchschnittlich 2,3 Millionen Zuschauern ist "37°" wohl die erfolgreichste Reportagereihe im deutschen Fernsehen gewor­den. In den letzten 25 Jahren haben wir fröhlich jedes kleine und größere Jubiläum gefeiert, und doch hat diese silbern glitzernde Zahl etwas Besonderes. Unser Format musste an Format gewinnen, weil unsere Gesellschaft fiebriger, brüchiger geworden ist. Die Diskrepanz, die niemandem gut tut, ist größer geworden: zwischen Reich und Arm, Gebildet und weniger Gebildet, Jung und Alt, Stadt und Land, Abendland und Morgenland. Und manche politischen Kräfte haben ein Interesse daran, die Verhältnisse weiter zu spalten.



Natürlich müssen wir Journalisten diese neue Konfliktsituation analysieren, aber wichtiger ist es manchmal, die Leute einfach reden zu lassen. Wir müssen zugewandte Interviews führen, sie im Schneideraum klug montieren, aber wir müssen die Menschen erzählen lassen, über sich, über Glück und Leid, Hoffnung und Bangen, Gesundheit und Krankheit, Familie und Einsamkeit, ohne ihnen immer und immer wieder zu sagen, wie sie zu leben haben. Wir wollen bei "37°" keine Moralisten sein, die urteilen und fordern, sondern Chronisten, die hingucken und verstehen.



Ein progressiver filmischer Blick auf die Gesellschaft bedeutet auch, jungen Filmemacherinnen und Filmemachern mehr Chancen zu geben. Mangelnde Erfahrung machen sie wett mit einem anderen, unkonventionellen Blick auf unsere Gesellschaft. Immer häufiger vergeben wir Filmaufträge an junge Produzenten, die wir nicht kennen, gehen damit Qualitätswagnisse ein, bereuen es aber so gut wie nie. Stellvertretend soll der Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg genannt sein, der in den vergangenen Jahren eine mutige Trilogie gemacht hat über die Lebenswelten junger Juden, Muslime und Christen mitten in Deutschland.



Ich möchte allen Machern von "37°" herzlich danken. Den Autorinnen und Autoren. Meinen Redakteurinnen und Redakteuren. Den Moderatoren des "heute journals", die mit Verve auf unsere Filme hinweisen. Der Geschäftslei­tung des ZDF, die diesen fantastischen Sendeplatz nie in Frage gestellt hat. Und last but not least all den Heldinnen und Helden unserer Filme, die uns so viel zutiefst Intimes und Wahres vor der Kamera erzählt haben, dass wir immer wieder sprachlos sind über so viel Vertrauen, das sie uns schenken.



