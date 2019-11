Dann wäre ich ein gemachter Mann

Während der Dreharbeiten hat mich immer wieder überrascht, wie viele Menschen Geflüchtete unterstützen wollten. Gerade mittelständische Unternehmer berichteten mir, dass sie händeringend Azubis suchen und liebend gerne auch Afghanen, Syrer oder Somalis ausbilden würden. Diesem dringenden Bedarf an Arbeitskräften steht aber eine unübersichtliche Menge unterschiedlicher Paragraphen (einerseits im Asylrecht und andererseits im Ausländerrecht) gegenüber. Manchmal verhindern so starre Fristen und zu viel Bürokratie ein eigentlich gewünschtes Beschäftigungsverhältnis. Denn nicht alle Personalchefs gehen das Risiko ein, in einen Lehrling zu investieren, der vielleicht gar keine Bleibeperspektive hat. Sie geben auf, wenn es für sie zu kompliziert wird. Auch ich habe mich in diesem Labyrinth der Bürokratie kaum zurechtfinden können. Besonders für jemanden, der gerade erst Deutsch gelernt hat, ist es schier unmöglich, da noch durchzusteigen. Ich habe Samir in den letzten Jahren oft niedergeschlagen erlebt und gemerkt, wie sehr die Ungewissheit und das lange Warten auf offizielle Anerkennung und einen gesicherten Aufenthaltsstatus an seinen Nerven zerrt. Trotzdem hat er nicht aufgegeben und beharrlich immer weitergemacht. Nicht jeder Jugendliche wird so lange durchhalten, ohne den Mut zu verlieren. Ich wünsche mir, dass die Politik mit gesundem Menschenverstand schnellere Lösungen für gut integrierte Menschen findet, die hier arbeiten wollen. Denn viele von ihnen haben am Ende die gleichen Träume und Hoffnungen wie wir, auch wenn sie von weit her zu uns gekommen sind.