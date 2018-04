Erst die Kinder, dann ich

2,7 Millionen Alleinerziehende in Deutschland müssen die täglichen Herausforderungen des Erziehungsalltags alleine stemmen. Sie finden neben eigenem Job, Haushalt, Elternabend, Schulaufgabenbetreuung und Kinderarztbesuchen nur wenig Zeit für sich selbst. Diese aber wäre nötig, um einmal aufzuatmen und der totalen Erschöpfung zuvorzukommen. Fast die Hälfte arbeitet in Vollzeit, doch bei 30 Prozent der Betroffenen reicht das Einkommen trotzdem nicht aus, sie müssen mit Hartz 4 aufstocken.



Während meiner Recherchen traf ich viele Betroffene, bei denen der Lebensunterhalt, die steigenden Kosten für Bildung und gesellschaftliche Teilhabe des Kindes gar nicht abgedeckt waren. Laut neuster Studie der Bertelsmann Stiftung von 2018 liegt die Quote für das Armutsrisiko von Alleinerziehenden bei 68 Prozent. Das geht immer zu Lasten der Kinder und ihrer Zukunft. Kinderarmut könnte bekämpft werden, wenn es eine Art Erziehungsgehalt oder eine finanzielle Grundsicherung gebe, die zudem mit Teilzeitjobs flexibel kombiniert werden kann. Es müsste viel mehr getan werden, um Alleinerziehende finanziell zu entlasten: Kindesunterhalt und Unterhaltsvorschuss werden als Einkommen angerechnet, wodurch oft sogar der Anspruch auf Kinderzuschlag entfällt. Die Kindergelderhöhungen der letzten Jahre kommen bei Hartz 4-Empfängern gar nicht an, weil das Kindergeld mit in die Berechnung für Hartz 4 und Unterhaltsvorschuss fließt. Auch das Steuerrecht geht zu Lasten aller Alleinerziehenden: Hatten sie bis 2003 einen höheren Haushaltsfreibetrag, wurde er danach abgeschafft und seitdem müssen Alleinerziehende fast so viele Steuern wie Singles zahlen.



In manchen Regionen Deutschlands finden Alleinerziehende nicht mal eine Arbeit, weil die Arbeitszeiten familienuntauglich, mit Hort- und Kitabetreuungszeiten nicht kompatibel sind. Viele Alleinerziehende berichteten mir, dass potentielle Arbeitgeber sie nicht für flexibel genug hielten. Manche hatten sogar den Job verloren, weil sie tagelang ausfallen mussten, um ihre kranken Kinder Zuhause zu versorgen. Gerade in den ländlichen Regionen Deutschlands, vorwiegend in den westlichen Bundesländern, gibt es nicht genügend Betreuungsangebote, um Zeiten zu überbrücken, in denen Eltern arbeiten. Flexible Arbeitszeiten und existenzsichernde Löhne, gepaart mit optimalen Kindergarten- und Hortöffnungszeiten sind alt bekannte Forderungen, die bis heute nicht erfüllt wurden.



Schon für Eltern, die sich den ganz normalen Erziehungswahnsinn teilen können, kann der stressige Alltag manchmal schnell zum Limit führen. Wie doppelt erschöpfend ist der Zustand für die, die ganz allein für alles verantwortlich sind und sich dem nicht mal für einen Moment entziehen können? Wenn dann auch noch die existentielle Angst vor Armut, Jobverlust, die fehlende Unterstützung bei der Versorgung und Erziehung der Kinder hinzukommt, ist die Belastungsgrenze weit überspannt, und das betrifft alle Protagonisten meines Films. Ich danke Stefanie, Manuel, Christiane und ihren Kindern für ihr Vertrauen und dafür, an die Öffentlichkeit gegangen zu sein, um anderen Betroffenen eine Stimme zu verleihen. Ich bin beeindruckt, mit welchem Einsatz, welchem Engagement, welcher Kreativität und Leidenschaft diese drei Elternteile ihre Kinder allein aufziehen. Sie nehmen ihren Erziehungsauftrag sehr ernst, aber bleiben selbst dabei oft genug auf der Strecke, weil sie keine Unterstützung finden und Existenznöte wie drohende Armut oder Jobverlust wie ein Damoklesschwert über ihnen schwebt. Ich bin entsetzt, mit wie viel Bürokratie sie sich herumschlagen müssen, wie viele Unterstützungsmöglichkeiten ihnen nur durch Eigeninitiative und Beharrlichkeit zuteil werden konnte. Sie müssen ihren Kindern und sich selbst irgendwie gerecht werden - komplett auf sich allein gestellt -, sich zudem dem Arbeitsmarkt anpassen und der Bürokratie von Ämtern und Paragrafen beugen.