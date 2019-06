37°: Ich lebe positiv

2015 ist in der Reihe "37°" der Film "Niemand darf es wissen" entstanden, an dessen Ende sich Corinne, nach dem Abitur und volljährig, mit ihrer Infektion outet.



Ein halbes Jahr danach fliegt sie nach Fuerteventura, um als Betreuerin in einem Ferienclub zu arbeiten. Doch wie werden ihr Arbeitgeber, ihre Kollegen und später irgendwann ihr erster Freund reagieren, wenn sie von der HIV-Infektion erfahren? Ihrem Arbeitgeber legt sie ihre Krankheit gleich zu Beginn offen, auch wenn sie dazu gesetzlich nicht verpflichtet ist. Corinne macht eine überraschend schöne Erfahrung. Die Leiter des Clubs stellen sich hinter sie, Mitarbeiter werden informiert, und für besorgte Gäste wird eine Hotline eingerichtet.



Doch mit dem Outing lösen sich nicht alle Probleme. Corinnes Art, ihr ganzes Auftreten scheint die anderen zu befremden. Wie früher in der Schule erlebt sie sich auch hier als Außenseiterin. Aber sie hält durch, bleibt sich treu und findet am Ende doch Anerkennung.



Kaum ein Betreuer bleibt so lange auf der Insel wie Corinne. Sie beginnt, Spanisch zu lernen und verliebt sich in den spanischen Barkeeper Alexis. Sex ist natürlich auch bald ein Thema. Ihre Krankheit lässt sie zögern, auch wenn sie weiß, dass sie Alexis beim geschützten Sex nicht anstecken kann. Corinne ist nicht mehr nur für sich allein verantwortlich. Jetzt betrifft ihre Gesundheit auch ihren Freund. Alexis ist besorgt, wenn sie die Tabletten nicht regelmäßig nimmt oder nicht auf ihre Gesundheit achtet.



Nach ein paar Monaten bekommt ihre Beziehung Risse, denn Corinne kann sich – anders als Alexis - nicht vorstellen, für immer auf der Insel zu leben. Schließlich trennen sie sich.



Corinne sucht nach einer neuen Herausforderung. Nach vier Jahren verlässt sie Fuerteventura, um in Mecklenburg-Vorpommern Hotelfachfrau zu lernen. Wieder ein neues Leben und wieder die Frage, wem sie von ihrer HIV-Infektion erzählt und wem nicht. Doch Corinne hat gelernt, bewusst und offen damit umzugehen.