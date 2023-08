Immer Ärger mit den Buchstaben

Leas Legasthenie wird in der zweiten Klasse diagnostiziert. "Das erste Diktat kam komplett rot zurück." Sie bekommt einen Nachteilsausgleich und kämpft sich mühsam durch die Schuljahre. Ihr Glück: Sie ist fasziniert von Schrift. "Ich liebe Buchstaben, Geschichten und Märchen." Trotzdem bereiten Texte Lea Schwierigkeiten.



Ihre größte Herausforderung: Lea will ihren Masterabschluss in Grafik und Illustration an der Uni in Kassel schaffen und muss dafür eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. In einem Schreibkurs an der VHS will sie nun Grammatik und Rechtschreibung neu lernen. In ihrer Freizeit informiert die 28-Jährige in der Öffentlichkeit über die Probleme von gering Literalisierten.