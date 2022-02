Job mit Ausblick

Als ich an Arbeiten in großen Höhen dachte, fielen mir meine eigenen Erfahrungen als Filmemacher ein. Als ich das erste Mal in einem Korb einer Arbeitsbühne mit meinem Kameramann stand und wir in 50 Meter Höhe nach unten filmten. Bei jeder Veränderung des lange ausgefahrenen Steigerarms schwankte der Korb mit uns hin und her. Was wenn der Steiger zu sehr schaukelt, was wenn er kippt? Da helfen auch keine Gurte mehr, mit denen wir uns am Korb angeschlagen hatten. Es war aber nur ein Schaukeln, und der Operateur, der mit uns im Korb stand, lächelte nur leicht über meine, ich will es mal so nennen, leichte Besorgnis. Das war vor etlichen Jahren.



Als wir nun wieder für Dreharbeiten im Korb einer Arbeitsbühne in 50 Meter Höhe standen, und der Korb wieder hin und her schaukelte bei jeder Drehung, nahm ich das ganz gelassen, obwohl zwischen beiden Dreheinsätzen ca. sieben Jahre lagen. Das Schaukeln machte mir nichts mehr aus. Offensichtlich gewöhnt sich der Mensch an Situationen, auch wenn sie gefährlich sind, oder so erscheinen. Das ist vielleicht auch die tatsächliche Gefahr beim Arbeiten in der Höhe – die Gewöhnung an die Gefahr.