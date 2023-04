Als Bianca die Stolpersteine vor dem Haus ihrer Großeltern entdeckte, setzte sie alles in Bewegung, um aufzuklären, wer die jüdischen Vorbewohner waren und inwiefern ihre Großeltern ihr Schicksal mitverantwortet hatten. Aus ihren Recherchen ist eine Graphic Novel entstanden. Das Buch heißt „Der Duft der Kiefern“ und hat am Ende unserer Dreharbeiten den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen. Seitdem organisiert Bianca Lesungen in Schulen, um das Gedenken an die jüdischen Nachbarn ihrer Großeltern aufrecht zu erhalten und für Aufklärung zu plädieren.



Was die Vergangenheit von Biancas Großvater betrifft, bleibt vieles bis heute offen. Möglicherweise gab es Verwandte, die etwas wussten, aber die sind längst tot. Das vereint Bianca und ihre Familie mit vielen anderen Betroffenen. Denn ich traf einige Menschen, die von einer Mehr-Generationen-Lüge sprachen. Mögliche Gründe dafür waren, dass sie in einer engen emotionalen Beziehung zu ihren Nächsten steckten, die eigene Verwandtschaft idealisiert oder sich von einer Schuld reinzuwaschen versuchten und deshalb schwiegen.