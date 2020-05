Nie auf Augenhöhe

Ralf Hebold (41) aus Magdeburg hat Hypochondroplasie, eine genetisch bedingte Störung des Knochen- und Knorpelwachstums. Als Kind musste er sehr schmerzhafte Beinverlängerungsoperationen über sich ergehen lassen. Aber aufgrund dessen ist er 15 Zentimeter größer. Heute ist er 1,47 Meter groß. Seiner Tochter, die seine Krankheit geerbt hat, möchte er diese OPs am liebsten ersparen. Er hofft, dass auch sie eines Tages ein selbstständiges Leben führen kann.



Deshalb ist die vierjährige Judy in Behandlung bei Professor Klaus Mohnike, Endokrinologe und Chefarzt in der Universitätsklinik Magdeburg. Er forscht gerade an einem neuen Medikament, das das Wachstum fördern könnte. Die Familie hofft, dass Judy davon profitieren könnte. Gleichzeitig erkundigen sich die Eltern bei Professor Rainer Baumgart vom Beinverlängerungszentrum in München, wie ein solches Prozedere bei ihrer Tochter ablaufen würde. Wird die Behandlung heute noch so schmerzhaft sein wie früher?



Glücklicherweise hat Ralf seiner Tochter schon jetzt viel Selbstbewusstsein mitgegeben. Und tatsächlich macht es Judy wie ihr Vater: sie lässt sich nur in Ausnahmefällen helfen.