37°: Ungeküsst

Doch wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt für all das? Jana ist Buchautorin und Influencerin. Sie spricht jeden Morgen zu ihrer jungen Community, unter anderem darüber, wie es ist, mit 38 noch ungeküsst zu sein. "Es war eher dieses ungute Gefühl, ausgeschlossen zu sein", erzählt sie über ihre Schulzeit. Während andere ihren ersten Kuss erleben und erste sexuelle Erfahrungen haben, lügt Jana. Sie gibt vor all das auch zu erleben, eine Draufgängerin zu sein. Dass es nicht so ist, erfüllt sie mit Scham.



Zudem leidet sie an einer Essstörung, dem sogenannten Binge Eating. Sie hungert, hat Fressattacken und erbricht sich. In ihrer schlimmsten Phase wiegt sie 180 Kilo. Sie nimmt 100 Kilo ab, doch muss wieder lernen ihren Körper und sich selbst zu akzeptieren. Halt und Unterstützung findet sie in ihrem besten Freund Batomae. Er selbst lebt in einer Partnerschaft und wünscht sich das Gleiche für Jana.



Sie hat jedoch keine Sehnsucht mehr nach romantischer Liebe und Berührungen. Es sei eine Erwartungshaltung der Gesellschaft, das sie nicht erfüllen muss. "Jeder hat es verdient glücklich zu sein, egal wie", erklärt Jana. Ihr Glück findet sie in ihrer Arbeit und in Menschen wie Batomae, dem sie bedingungslos vertraut. Freundschaft ist für sie noch immer die ehrlichste Beziehung.