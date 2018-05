Wettlauf mit der Zeit

Bei den Rettungseinsätzen der Berliner Feuerwehr war ich auf alles gefasst. Als Berlinerin bin ich daran gewöhnt, dass viele Rettungswagen und Feuerwehren mit Martinshorn und Blaulicht durch die Stadt fahren. Und ich war neugierig: 1.500 Einsätze für Rettungswagen und Löschfahrzeuge der Berliner Feuerwehr in insgesamt 24 Stunden – was passiert in dieser Stadt? An der Seite des 26-jährigen Notfallsanitäters Nico haben wir einen Einblick bekommen. Nico ist ein Mensch, der immer zuerst an andere und dann an sich und das eigene Wohlbefinden denkt. Solche Menschen trifft man nicht oft. Nach einem langen Drehtag mit uns hängte er zum Beispiel noch eine Nachtschicht dran, einfach so, ohne zu zögern. Ein Kollege war erkrankt und Nico wurde gebeten, dass er für ihn einspringt.



Aber bei den Rettungseinsätzen des RTW sagt von den Patienten kaum einer danke - und es geht auch nicht immer um Leben und Tod. „Ich glaube, das ist die heutige Zeit. Dieses Anspruchsgefühl, mir geht es jetzt schlecht, ich will jetzt Hilfe. Das steht mir zu. Die Rettungskräfte werden dafür bezahlt. Früher war das ein bisschen anders gewesen“, sagt Nico. Trotzdem geht er bei jedem Einsatz davon aus, dass da draußen jemand ist, der seine Hilfe braucht.



Die Arbeit der Berliner Rettungskräfte ist auch Spiegelbild unserer Gesellschaft heute: Alte, einsame Menschen, die plötzlich Herzrasen haben, rufen den Notruf, weil sie mit jemanden sprechen wollen. Betrunkene und verprügelte Obdachlose, Drogenabhängige, verwirrte Menschen – sie landen oft bei Nico und seinen Kollegen im Rettungswagen. Sie brauchen Hilfe, brauchen Zuspruch, auch wenn ihr Leben nicht unmittelbar bedroht ist. Ich ziehe meinen Hut davor, wie einfühlsam und professionell Nico mit den Menschen umgeht, Ruhe und Zuversicht ausstrahlt und ihnen schon allein dadurch hilft.



Gleichzeitig ärgert mich, dass das Land Berlin Feuerwehr, Rettungskräfte und auch Polizei bundesweit die niedrigsten Löhne zahlt. Es findet viel zu wenig Beachtung, dass sie Überstunden anhäufen, weil der Nachwuchs fehlt, dass sie sich mit unangemessener Vergütung und mangelnder Wertschätzung abfinden müssen. Ich bin durch den Film aufmerksamer geworden, wenn es zum Beispiel darum geht, dass sich Rettungswagen eine Schneise durch den Verkehr erkämpfen müssen, oder um die vielen Fehleinsätze, durch die vielleicht Menschen nicht gerettet werden können, weil der Notfallsanitäter gerade zu einem Kranken gerufen wurde, der auch beim Hausarzt angemessene Hilfe gefunden hätte.