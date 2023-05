Unser Baby mit Schlaganfall

Der Alltag der jungen Familie wird zu großen Teilen von Noahs Schlaganfall bestimmt. Physiotherapie, Klinikbesuche und Co. stehen an der Tagesordnung. Das ist auch für Ann-Kathrin und Martin belastend. Dennoch versuchen sie, ein möglichst normales Leben zu führen, unternehmen Ausfahrten mit ihrem Bulli, machen Wochenendtrips in die Niederlande oder gehen im Wald spazieren. In solchen Momenten können sie vergessen, dass Noah Schlaganfallpatient mit gerade einmal einem Jahr ist. Was die Zukunft angeht, ist die Familie zuversichtlich: "Wir hoffen einfach das Beste und tun alles, was in unserer Macht liegt, um Noah zu fördern."