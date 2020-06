Elena Poeschl ist Studentin und wohnt in Berlin Neukölln. Sie hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass ihr Wohnblock mit 140 Wohnungen nicht an einen dänischen Investor verkauft wurde - so konnten die Menschen in ihrem Zuhause bleiben.

