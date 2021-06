Deshalb bewirbt sie sich heimlich bei einer Modeschule in Düsseldorf. Und siehe da: Plötzlich rückt der Traum der Modewelt wieder näher. Ihre Abschlussprüfung versinkt zwar beinahe im Chaos, aber wie immer kann Faourouz im letzten Moment alles retten. Nach ihrem Studium wird sie Stewardess und kann so ihre Familie in Togo besuchen. Dort lernt sie einen ganz besonderen Menschen kennen. Es öffnet sich wieder eine Tür für Faourouz und wieder kommt alles ganz anders, als geplant. Wir haben die Traumjägerin mehrere Jahre lang begleitet und zeigen, was sie heute macht.