Nur Haut und Knochen

Nach dem Abi entscheidet sich Markus dafür, Lehramt in Münster zu studieren. In seiner WG ist er zufrieden und hat eine schöne Studienzeit. Um muskulöser auszusehen, beginnt er im letzten Semester mit Krafttraining und Ausdauersport. Anfangs nur einmal pro Woche, aber als er erste Trainingserfolge bemerkt, will er mehr – das Hobby wird zum Zwang! Markus isst weniger, lässt das Essen auch mal komplett weg und nimmt sehr schnell sehr viel ab. Plötzlich befindet er sich in einer Abwärtsspirale, gegen die er alleine nicht mehr ankommt.