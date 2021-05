Mehr als nur Wut

Luna schreit, schlägt, rastet aus – sie ist ein Systemsprenger. So werden Kinder oder Jugendliche genannt, die nicht in das gesellschaftliche System der Jugendhilfe passen. Oft spricht man auch von Grenzgängern und Problemkindern. Doch eigentlich hat Luna eine glückliche Kindheit, wäre da nicht ihr Vater: “Wie ein kleines Reiskorn auf dem Boden!” – so hat Luna sich gefühlt, wenn ihr Vater sie und ihre Geschwister angeschrien hat, sie spürt große Angst.



Auch nachdem sich ihre Eltern trennen, verliert Luna dieses Gefühl nicht: Sie kompensiert ihre Angst mit Wut und Aggression – für ihre Mutter ein unhaltbarer Zustand. Sie lässt Luna unter Polizeigewahrsam in ein Heim bringen. In diesem Moment hasst sie ihre Mutter dafür. Luna gerät immer tiefer in eine Systemsprengerspirale: Sie fliegt von ihrer Schule und landet auf der Straße. Dann macht es Klick: Luna will anders leben, will ihre Traumata überwinden und kämpft für ihre Zukunft!