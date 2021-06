So findet Pao sein Glück

Leben im Ausland: Was wurde eigentlich aus Pao? 37 Grad hat den sympathischen Abiturienten nach seinem Abschluss begleitet. Auf der Suche nach einem Studienplatz für Soziale Arbeit mit langen Wartelisten und Absagen, zieht Pao einen Schlussstrich und trifft eine Entscheidung. Er will ferne Länder sehen, Menschen kennenlernen, Reisen – einfach Abenteuer und Freiheit pur! Sein Weg führt ihn nach Portugal, dort schlägt er sich mit Jobs durch und lebt in einem Wohnwagen. Er entdeckt nicht nur seine Leidenschaft für’s Pizzabacken, sondern findet auch Saskia, seine große Liebe.