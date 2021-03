„Mein Name ist Daniela. Meine Zwillinge kamen in der 38. Schwangerschaftswoche zur Welt – natürlich und gesund: ein Mädchen, Mina und ein Junge, Aljoscha. Es war der stolzeste Moment in meinem Leben. Ich genoss die Zeit mit meinen Babys: Mina war putzmunter, Aljoscha eher ruhiger. Er hatte einen intensiven Blick, fast so, als wäre er nicht recht in dieser Welt angekommen. Als die Kleinen 5 Wochen alt waren, wurde Mina krank. Sie nahm ab und trank nicht richtig, wir beobachten sie besonders aufmerksam. Eines Morgens stillte ich Aljoscha und legte ihn neben mich. Ungefähr eine Stunde später sagte mein Mann, etwas stimme nicht. Ich blickte auf Mina, konnte aber nichts feststellen. Dann wanderte mein Blick zu Aljoscha. Ich wusste sofort, dass er tot war. Wir riefen den Rettungsdienst, versuchten, ihn zu reanimieren. Aber Aljoscha war nicht mehr da. Ich begriff, was ich tief in mir drin schon lange ahnte: Er ist dorthin zurückgegangen, von wo er nie ganz fort gegangen war.



Es kamen die Polizei, der Notarzt, das Kriseninterventionsteam. Eine Freundin kam und ihr Vater, der Seelsorger ist. Es waren so viele Menschen da, wir mussten so viel entscheiden, so viele Fragen beantworten. All das dauerte vier Stunden. Ich hielt Aljoscha die ganze Zeit im Arm. Schließlich rief ich die Messnerin an, damit sie die Glocken läutet. Im Moment des Läutens ging ich mit Aljoscha auf den Balkon und bat seine Seele, den Körper zu verlassen. Der Bestatter kam und ich musste Aljoscha in den Sarg legen. Er ließ mir so viel Zeit, wie ich brauchte. Trotzdem war dies für mich der schlimmste Moment. Mein Kind zu verlieren war für mich, als hätte man mich aus dieser Welt herauskatapultiert. Der Schock sitzt so tief, der Schmerz ist so groß - es zerreißt einen innerlich. Aber ich hatte besonderes Glück mit den Menschen in meinem Umfeld. Denjenigen, auf die immer Verlass war wie auch denjenigen, die wie aus dem Nichts auftauchten und unterstützend da waren. Alleine hätte ich all das nicht überstanden.“

