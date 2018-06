So erreichen Sie uns!

37 Grad wird regelmäßig wiederholt. 3sat zeigt 37 Grad Sendungen (in der Regel) in der Folgewoche in der Nacht auf Dienstag zwischen 23:30 Uhr und 01:00 Uhr. Auf 3sat liegen die Filme auch als Hörfilm für blinde und sehbehinderte Menschen vor. Bei der Audiodeskription wird das Geschehen auf dem Bildschirm von einem Sprecher beschrieben, damit sehbehinderte Zuschauer die Handlung besser verfolgen können.