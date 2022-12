Wenn Freunde pflegen

Endlich der langersehnte Urlaub am Meer. Nico hat es geschafft, nochmal alle Freunde zusammenzutrommeln für diesen gemeinsamen Urlaub an der Algarve in Portugal. Es ist ein Höhepunkt ihrer langjährigen Freundschaft. Hürden und Hindernisse gab es viele auf diesem Weg. Nico hat gekämpft, wie so oft in seinem Leben. Und er hat seinen Freunden gezeigt, was er stemmen kann, trotz seiner fortschreitenden Krankheit. Nico hat Muskeldystrophie Duchenne, das heißt, seine Muskeln verlieren mehr und mehr an Kraft.