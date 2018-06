Am Puls Deutschlands - #wasfuermichdeutschist

Doku | Am Puls Deutschlands - Verkrampftes Verhältnis? (7/7)

Warum fällt es uns so schwer, konkret zu bestimmen, was deutsch ist? Für Autor Peter Siebenmorgen liegt allem ein verkrampftes Verhältnis zum Deutschsein zugrunde: „Einfach, weil mit diesem Begriff so viel an schlechter Geschichte mitschwingt, dass man sich eigentlich fast nur die Finger verbrennen kann."