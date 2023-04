Mitarbeiter gesucht! Das deutsche Job-Desaster

Am Tag der Arbeit wirft Sarah Tacke einen Blick in die Arbeitswelt im Jahr 2023.

Besonders groß ist der Personalmangel in der Gastronomie: Von den Betrieben, die dort 2021 Stellen ausgeschrieben hatten, konnten nur 35 % diese Stellen auch zeitnah besetzen. Bei zwei Dritteln der Betriebe blieben Stellen offen. Auch im Burghof Kyffhäuser - einem Gastronomie-Betrieb in Thüringen - heißt es seit geraumer Zeit: Mitarbeiter gesucht! Als Restaurant-Leiter Marc Frank vor 20 Jahren angefangen hat, hatte er noch acht Fachkräfte im Service. Heute sind es nur noch drei: “Es möchte keiner mehr den Job machen. An den Wochenenden möchte niemand arbeiten.” Inhaberin Catrin Auerbach wird dieses Jahr das erste Mal ihren Betrieb schließen - mitten in den Sommerferien: “Es ist absolut notwendig, weil dann alle auf so dünnem Eis laufen und die Haut so dünn ist. Und wir machen das jetzt einfach mal, damit alle wieder ein Stück runterkommen und wir den nächsten Schritt bis zum Jahresende schaffen.”