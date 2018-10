Robert Blum und die Revolution

Robert Blum kämpft in Wort und Tat für seine Ziele: In Artikeln, Buchtexten und Reden macht er Druck gegen die erstarrte Herrschaftsordnung in den deutschen Ländern. Mit dem auf der Straße erfochtenen Zugeständnis kommt auch für ihn der Durchbruch. Robert Blum wird als Vizepräsident des sogenannten "Vorparlaments" einer der Gründerväter des frühesten demokratischen Experiments in Deutschland. Erstmals in ihrer Geschichte dürfen die Deutschen als Nation in freier, geheimer und gleicher Wahl an die Urnen treten - jedenfalls die 80 Prozent der Männer, die beruflich selbstständig sind.