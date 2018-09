Gustav Stresemann und die Republik

10. Mai 1878 Geburt von Gustav Stresemann in Berlin

1898 bis 1901 Studium der Nationalökonomie, Abschluss mit Promotion zur "Entwicklung des Berliner Flaschenbiergeschäfts"

1907 Für die Nationalliberale Partei zieht Stresemann als jüngster Abgeordneter in den Reichstag

15. Dezember 1918 Offizielle Gründung der von Stresemann mitinitiierten Deutschen Volkspartei (DVP)

13. August 1923 Stresemann wird Reichskanzler und Reichsminister des Auswärtigen

26. September Stresemann erklärt Ende des passiven Widerstandes im "Ruhrkampf"

9. November Gescheiterter Hitlerputsch in München

30. November Wilhelm Marx wird Reichskanzler, Stresemann bleibt Außenminister

10. Dezember 1926 Stresemann erhält gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Aristide Briand Friedensnobelpreis für deutsch-französische Annäherungspolitik

3. Oktober 1929 Gustav Stresemann erliegt den Folgen eines Schlaganfalls