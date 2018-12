Ludwig II. und die Bayern

25. August 1845: Geburt Ludwigs II.

10. März 1864: Ludwigs Vater Maximilian II. stirbt. Am selben Tag wird der 18-Jährige zum König von Bayern proklamiert.

11. Mai 1866: Ludwig II. unterschreibt den Mobilmachungsbefehl. Bayern tritt an der Seite Österreichs in den Krieg mit Preußen ein

22. Januar 1867: Verlobung mit Sophie von Bayern, im selben Jahr wieder gelöst

5. September 1869: Grundsteinlegung für Schloss Neuschwanstein, das erst nach dem Tod Ludwigs fertig gestellt wird

30. November 1870: Ludwig II. unterschreibt den von Bismarck entworfenen "Kaiserbrief", in dem er den Preußenkönig Wilhelm I. bittet, den Titel eines Deutschen Kaisers anzunehmen.

1874 bis 1878: Bau des Schlosses Linderhof

21. Mai 1878: Baubeginn des Schlosses Herrenchiemsee nach Vorbild des Schlosses Versailles. Es wird nie fertig gestellt

10. Juni 1886: Entmachtung von Ludwig II.

13. Juni 1886: Ludwig II. stirbt unter ungeklärten Umständen im Starnberger See.