1488/89: Geburt von Thomas Müntzer

1513: Priesterweihe in Halberstadt

31. Oktober 1517: Luther publiziert 95 Thesen gegen den Ablasshandel

1523: Müntzer wird Prediger in Allstedt.

1524: Beginn der Bauernaufstände in weiten Teilen Süddeutschlands

13. Juli Fürstenpredigt von Thomas Müntzer

Februar 1525: Die "Zwölf Artikel" gehen durch Deutschland; sie gelten als früher Vorläufer der Erklärung der Menschenrechte.

April Gewaltsame Bauernaufstände erreichen Thüringen; Thomas Müntzer wird zum Anführer der Bewegung

5. Mai Martin Luther distanziert sich von den aufständischen Bauern

15. Mai Schlacht von Frankenhausen, Müntzer wird gefangen genommen und gefoltert

27. Mai Hinrichtung Thomas Müntzers in Mühlhausen



Ausführliche Chronik zu "Thomas Müntzer und der Krieg der Bauern"