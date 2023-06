"Die glorreichen 10" setzt in der sechsten Staffel auf Rankings mit ungewöhnlichem Zugang. ZDFneo stellt in 10 Folgen der Dokumentationsreihe die "größten Modetrends", die "heftigsten Partys", die "legendärsten Schiffe" und die "größten Pechvögel der Geschichte" zusammen.



In der Folge "Die größten Aufstände der Geschichte" widmet sich ZDFneo Aufständen, die den Lauf der Geschichte verändert haben. "Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!" - das ist mal ein Aufruf zum Aufstand! Allerdings zeigen Karl Marx und Friedrich Engels, dass zwischen der Theorie und der Ausführung Welten liegen können.



Aufstände sind wahre Kraftakte. Menschen nehmen große Anstrengungen in Kauf, um ein höheres Ziel zu erreichen. Deshalb kämpft auch fast jeder von uns täglich den Aufstand des Aufstehens. Manchen fällt das jedoch leichter als anderen. Liegt es an der Motivation? Leider nein! Denn ob wir nun Früh- oder Spätaufsteher sind, liegt in unseren Genen.



Auch in unserem Ranking: Ein Aufstand, den heute jede Generation führt. Und jede mit ihren eigenen Mitteln: Der Aufstand gegen die Alten! Denn offensichtlich haben die ja nicht verstanden, wie es richtig geht. In den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts bricht die Zeit wilder Jugendaufstände an. 15 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs ist die Stimmung am Boden: Der Nachkriegsaufschwung ebbt ab und die Supermächte USA und UDSSR sind im Dauerstreit. Der 3. Weltkrieg mit Atomwaffen droht und somit eine düstere Zukunft. Viele junge Leute sind alarmiert und gehen in den westlichen Ländern deshalb auf die Straße. Gerade in Westdeutschland machen sie gleich eine Generalabrechnung mit allem, was die Alten so falsch machen. Traue niemandem über 30, heißt es. In Deutschland heißt es vor allem 1967: Tschüss Establishment, hallo Freiheit. Kritiker meinen, dass die 68-er für Werteverlust, Kindermangel und Bildungsnotstand verantwortlich sind. Andererseits haben sie aber auch den Weg in unsere moderne Gesellschaft geebnet. Eine Gesellschaft mit mehr Gleichberechtigung, Individualität und sexueller Freiheit. Und sie haben gezeigt, dass die Jugend etwas bewegen kann.



Auch in unserem Ranking: der Boxeraufstand. Hier geht es nicht um Profisportler, die gegen neue Kampfregeln rebellieren, sondern um chinesische Faustkämpfer. Am 7. Juni 1900 stürmen tausende Boxer Peking. Drei Tage plündern und brandschatzen sie, bevor sie zum Gesandtschaftsviertel vordringen. Hier haben sich die Diplomatenfamilien und 400 Kolonialsoldaten inzwischen verbarrikadiert. Einen Monat lang belagern über 1000 Chinesen das Gesandtschaftsviertel. Als dann die Verstärkung der Kolonialtruppen eintrifft, ist der Kampf jedoch schnell vorbei und die Chinesen müssen sich zurückziehen.



Auf Platz 1 zu warten ist eine amüsante Bereicherung des eigenen Wissens. Hannes Jaenicke kommentiert auch in der sechsten Staffel "Die glorreichen 10" auf humorvolle Art, mit einer Mischung aus Emotion, Witz und Ironie. Für die Dokumentationsreihe wurde keine Abstimmung durchgeführt. Die Redaktion hat eine subjektive Auswahl getroffen und sich ohne Anspruch auf Repräsentativität, für eine bestimmte Reihenfolge entschieden.