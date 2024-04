Ecstasy - Das gefährliche Geschäft mit der Überdosis

Die Punisher-Pillen sind beliebt in der Partyszene. "Die geben genau den richtigen Mix zwischen Kick, Euphorie und Wachsein", sagt eine Konsumentin, die wir "Alice" nennen. Sie nimmt seit Jahren regelmäßig Ecstasy. Alice weiß, dass die Pillen hochdosiert sind. "Ich suche den Kick. Ich will beim Drogennehmen meine Grenzen austesten", sagt sie.



Blue Punisher sind dabei kein Einzelfall, auch andere Varianten mit den einschlägigen Namen "Red Bull", "Pharao" oder "Netflix" sind häufig hochdosiert. Die Recherchen im Darknet zeigen: Viele Pillen haben eine Dosis von mehr als 300 Milligramm des Wirkstoffs MDMA. Zum Vergleich: In den 1990er Jahren lag der durchschnittliche Wirkstoffgehalt bei rund 90 Milligramm. Doch, was steckt dahinter? Warum bringen Drogenhersteller hochdosiertes Ecstasy auf den Markt? Schließlich wollen sie ihre Kundschaft nicht umbringen.



Für die Suche nach Antworten begeben sich Caterina Klaeden, Svenja Haas und Rayk Anders auf die Spur der Kriminellen – ins Darknet, in Dealer-Chats bis ins geheime, unterirdische Drogenlabor unterhalb eines niederländischen Gestüts. Oben wurden Pferde gezüchtet, unten Drogen produziert. Die Szenen erinnern an die US-Serie "Breaking Bad": Fässer, Schläuche, Apparaturen. Die hochprofessionellen Drogenlabore liefern das MDMA, das in den hochdosierten Ecstasy-Pillen in Deutschland landet.



Wie können Konsumentinnen und Konsumenten vor einer Überdosis geschützt werden? Notarzt Gernot Rücker und Chemikerin Anja Gummesson - vom Drugchecking-Team der Fusion, einem Techno-Festival in Mecklenburg-Vorpommern - testen das Ecstasy von Alice direkt vor unserer Kamera. Ist ihre Pille auch überdosiert?



Mehr unter https://diespur.zdf.de