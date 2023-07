Sozial, engagiert, rechtsextrem

Sie zeigen, wie Rechte und Rechtsextreme unter dem Deckmantel der Hilfsangebote für sich werben und ihre Ideologien in die Mitte der Gesellschaft tragen wollen. Im gleichen Atemzug versuchen sie, den Staat zu delegitimieren und schließen Menschen von ihren Hilfsangeboten aus. Besonders greift diese Masche in Krisenzeiten.



"Tischtennis, Basketball, Schnitzen, Filzen, Töpfern", zählt Doritta Kolb-Unglaub das Angebot des "Dritten Wegs" in Plauen auf. Sie ist Vereinsvorsitzende von "Colorido" und kämpft gegen diese Kümmerer-Masche, die sich nur an Deutsche richtet. Die Kleinstpartei "Der Dritte Weg" versucht, sich mit ihren vermeintlich karitativen Programmen ein Helfer-Image zu geben, während sie vom Verfassungsschutz Sachsen als rechtsextremistisch eingestuft wird.



Was kann ein Verein wie "Colorido", was kann die Gesellschaft gegen die sozialen und Freizeit-Angebote von Rechtsextremen tun? Zur Wahrheit gehört auch, dass die Rechtsextremen Lücken besetzen, die der Staat nicht mit eigenen sozialen Angeboten füllt. Warum überlässt der Staat den Rechten diesen Raum?



Um das zu beantworten, spricht "Die Spur" unter anderem mit Whistleblowern, Experten und Vertretern des Verfassungsschutzes, konfrontiert rechtsextreme Akteure, verfolgt digitale Spuren im Netz, erhält Einblick in interne Unterlagen und zeigt das Kümmerer-Netzwerk auf. Hinter auf den ersten Blick harmlosen Angeboten wie Kleiderkammer, Tiertafel und Hausaufgabenhilfe stößt das Team auf eine teils den Nationalsozialismus verherrlichende Ideologie.



Selbst professionelle Hilfsorganisationen wie Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Visier der Kümmerer. "Die Spur" findet zahlreiche Hinweise, ein internes Strategiepapier, ein offizielles Gutachten - und konfrontiert die Verantwortlichen. Wie groß ist das Problem in den Reihen der professionellen Helfer? Welche Ziele verfolgen Rechte ausgerechnet dort?







Mehr unter www.diespur.zdf.de