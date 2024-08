Infokrieger der libyschen Mafia

Der einflussreiche Account unterscheidet sich von gewöhnlichen Propagandaplattformen, weil er seit 2017 ununterbrochen und mehrmals täglich Informationen über Seenotrettungsfälle auf dem Mittelmeer veröffentlicht: Wie viele Migrantinnen und Migranten befinden sich in den Booten? Wo und von wem werden sie gefunden? Was passiert mit den Menschen, wenn die libysche Küstenwache sie nach Libyen zurückbringt?



Daneben liefert "Migrant Rescue Watch" jedoch Propaganda, die Seenotrettungsorganisationen die Kooperation mit Menschenschmugglern unterstellt und die libysche Küstenwache glorifiziert, obwohl sie international wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht.



Welche Interessen stecken dahinter? Der Betreiber des Accounts will sich nicht zu erkennen geben. "Die Spur"-Autoren Jasmin Sarwoko und Lucas Eiler machen sich auf die Suche nach einem Phantom, dessen Onlinespuren von Italien über Polen bis in die Lausitz führen.



Mehr unter https://diespur.zdf.de