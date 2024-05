Küken-Schreddern verboten!

Erleichterung bei Tierschützern, Stolz bei der Politik: Vor zwei Jahren wurde das Gesetz zum Verbot des Kükentötens verabschiedet und sollte der ganz große Wurf werden. Doch ist das wirklich so? Die Autorinnen Alexa Ramthun und Verena Sieben verfolgen die Spur vom Schlupf der Küken in einer deutschen Brüterei, bis zur Aufzucht nach Polen und landen im Verlauf ihrer Recherchen sogar auf dem afrikanischen Kontinent – in Ghana.



Die Aufzucht der Tiere ist in Deutschland so teuer, dass die meisten Brütereien unter den Kosten zerbrechen. Stellt sich die Frage, wo sind die sogenannten Bruderhähne jetzt?

Brütereibetreiber Brinkschulte gibt den Reporterinnen den Hinweis, dass die Aufzucht im europäischen Ausland günstiger sei, vor allem in Polen. Doch wie werden die Tiere dort aufgezogen?



Tierschützer haben Hinweise auf große Missstände. Im Interview erklärt Friedrich Mülln, Gründer der Organisation Soko Tierschutz: "Diese Tiere bringen kaum Profit ein. Dann stopft man natürlich die Halle richtig voll, um da noch irgendwas dabei am Ende rauszuholen. Die Folge sind Brustbeinentzündungen, breite, offene Füße und wirklich entsetzliche Schmerzen."



Verkauft werden die gemästeten Hähne oft nach Afrika. Reporterin Alexa Ramthun reist nach Ghana. Sie will wissen, welche Auswirkungen das auf den dortigen Geflügelmarkt hat und findet heraus: Das europäische Hähnchenfleisch ist günstig und findet einen reißenden Absatz. Die Geflügelzüchter in Ghana aber leiden massiv unter den Importen aus Europa.



"Die Spur"-Recherche zeigt: Das Verbot zum Kükentöten in Deutschland verlagert die Probleme ins Ausland, der Tierschutz bleibt oft auf der Strecke. Das Gesetz scheint "gut gemeint, aber schlecht durchdacht".



Mehr unter https://diespur.zdf.de