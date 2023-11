Eine Reise über die Grenze nach Europa kostet! Zwischen fünf und sechstausend Euro verlangen die Schleuser von den Flüchtlingen. Doch wer sind die Menschen, die mit der Not der anderen Geld verdienen? Die Dokumentation "Die Spur: Undercover bei der Schleuser-Mafia" kommt ihnen so nah, wie es selten zuvor einem Fernsehteam gelungen ist.



Undercover-Ermittler Tamer Bakiner ist monatelang in die Welt der Menschenhändler eingetaucht. Ihm ist es gelungen, über eine Legende das Vertrauen der Schleuser und Hintermänner zu gewinnen. Sie nehmen ihn mit an die Grenze, zeigen ihm, wie sie Flüchtlinge im Morgengrauen über den Zaun von Serbien nach Ungarn und anschließend nach Deutschland bringen. Die Autoren Lukas Augustin und Vanessa Schlesier begleiten seinen Weg, recherchieren, wer die Hintermänner der Schleuser-Mafia sind und konfrontieren Innenministerin Nancy Faeser mit der Frage, ob Grenzkontrollen und härtere Strafen langfristige Lösungen sind.



Der Film "Die Spur: Undercover bei der Schleuser-Mafia" bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt der Schleuser-Mafia und deckt auf, wie skrupellos die Geschäfte der Banden sind.



Mehr unter https://diespur.zdf.de