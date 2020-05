Der 100. Katholikentag in Leipzig

ZDF-Reporter Jan Frerichs machte sich auf den Weg, um zu erfahren, wie die Stimmung bei diesem Katholikentag in Leipzig ist, welche gesellschaftlichen Impulse er geben kann. Wie steht es um den christlich-muslimischen Dialog? Was halten die Leipziger vom Islam? Wie verhält es sich mit Legida, dem Leipziger Ableger von Pegida? Wird auch in Leipzig das Abendland verteidigt? Welche Rolle spielt Religion in einer weithin religiös abstinenten Gesellschaft?