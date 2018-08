17.000 Kilometer Kanada (1)

Acht Flugstunden weiter nördlich - im ewigen Eis der Arktis - in einer Region, die fast sechsmal so groß ist wie Deutschland und in der nur gut 30.000 Menschen leben, wird klar, dass es keinen Ort auf der Welt mehr gibt, der sich der Hybris der Zivilisation entziehen kann. Fünf Tage ist das ZDF-Team mit Inuit-Jägern unterwegs an einem der unwirtlichsten und doch magischsten Orte der Erde, einem Ort, in dem Vegetarier keine Überlebenschance hätten. Mit der erbarmungslosen Natur, die keine Fehler verzeiht, kommen die Menschen am nördlichen Ende der Welt seit 8.000 Jahren klar. Heute aber wird ihr Leben in Frage gestellt durch eine Allianz des westlichen Fortschritts – durch Minenkonzerne und Greenpeace. „Ihr Europäer glaubt wirklich jeden Mist den man Euch erzählt“, sagt uns Charlie Inuarak, der Bürgermeister von Pond Inlet auf Baffin Island, „und dann erlasst Ihr Verbote und Quoten, die unser Leben betreffen, das ist nicht in Ordnung“.