2019 feiert Deutschland das Jubiläum des Falls der Berliner Mauer im Jahre 1989. Anlässlich dieses historischen Ereignisses findet während des Kirchentages in Dortmund die Diskussionsveranstaltung zum Thema "30 Jahre Mauerfall - was uns eint, was uns trennt" statt.



Es ist eine gemeinsame Veranstaltung von ZDF und den Veranstaltern des Kirchentages. Was hat sich in den vergangenen 30 Jahren nach der friedlichen Revolution verändert? Welche Vorurteile haben die Westdeutschen immer noch über die Ostdeutschen und umgekehrt? Und wie denken die Ostdeutschen nach 30 Jahren über ihre Revolution? Haben sich ihre Wünsche erfüllt? Warum gibt es die Trennung zwischen Ost- und Westdeutschen überhaupt noch?