Damals litten in Deutschland und Europa immer noch Millionen Menschen unter den Folgen des Krieges und der Verbrechen, die von Deutschen verübt worden waren. Noch immer ragten Trümmer aus vielen Städten, die Wirtschaft kam erst allmählich in Gang. Doch dann nahm das Provisorium Formen an, der Aufstieg aus den Ruinen des Weltkriegs zum so genannten „Wirtschaftswunderland“ erfolgte in einem rasanten Tempo. Mit zunehmendem Wohlstand wuchs in Westdeutschland auch die Stabilität der Demokratie und ihre Akzeptanz.