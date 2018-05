Alles im Fluss - Leben auf dem Hausboot

Weil Wohnraum in den Großstädten knapp ist und die Mieten steigen, wird die schwimmende Wohnung für viele zur echten Alternative. Doch auch für Kurzzeit-Urlaubs-Kapitäne sind Hausboote gerade schwer angesagt: Durch Kanäle und Wasserstraßen schippern, das entschleunigt. Einmal aus anderer Perspektive einsame Landschaften und historische Orte genießen, die Beine im Wasser baumeln lassen oder sich auf Deck sonnen – das alles ist möglich bei der vielleicht langsamsten Art des Reisens.

Barbara Hahlweg beginnt ihre Reise in einem der schönsten Seenlandschaften Deutschlands: Sie begleitet eine Familie bei ihren Hausboot-Ferien auf der Müritz, wo in der Hauptsaison bis zu 400 Boote unterwegs sind.

Von hier aus geht es weiter nach Amsterdam, wo Hausboote schon seit vielen Jahrzehnten das Leben und das Stadtbild prägen. Und auch heute noch leben über 2000 Familien dort auf dem Wasser. Doch Hausboote haben in den Niederlanden nicht nur Tradition – sie sind auch zukunftsweisend. Architekt Koen Olthuis etwa hat sich auf Wasserimmobilien spezialisiert und zeigt, wie die Hausboote der Zukunft aussehen könnten.

In London sind das ganze Jahr über tausende Hausboote im Wasser – in einer Siedlung, die passenderweise den Namen Little Venice trägt. Weil die Mieten in Großbritanniens Hauptstadt schwindelerregende Höhen erklimmen, verlegen viele Londoner ihren Lebensmittelpunkt aufs Wasser: In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Hausboote um knapp 50 Prozent gestiegen auf aktuell 3300. Und schon jetzt gibt es an manchen Stellen des Regent’s Canal kaum mehr ein Durchkommen.

Die Dokumentation fragt, warum Wasser eine solche Anziehungskraft und Faszination auf den Menschen ausübt; warum wir es so mit Freiheit verbinden. Und ob es möglich ist, diese Lebensart nicht nur im Urlaub zu erleben, sondern ganz selbstverständlich jeden Tag. Mehr noch: Sind Hausboote vielleicht ein tragfähiges Konzept für die Wohnprobleme unserer Zukunft?