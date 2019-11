Ausgerechnet Norwegen

Der 36-Jährige bietet im Sommer Kajaktouren an.



"Diese Welt, in der bis zum Horizont keine Straße, kein Hochhaus, nichts Menschliches zu sehen ist, nichts, was einem den Blick versperrt, diese Freiheit für das Auge, für den Geist, das macht süchtig. Das kann man gar nicht so einfach wieder loslassen, wenn man es eine Weile erlebt hat."



"Der Tourismus bietet die Chance, Menschen dieses sehr sensible Ökosystem zu zeigen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es so nicht mehr allzu lange existieren wird, wenn alles so weiterläuft wie bisher. Diese Gefühle, die wir für diese Natur haben, diese Bewunderung, kann man über den Tourismus verbreiten, damit die Menschen den Gedanken mit nach Hause nehmen, dass es hier oben Wunderschönes und Schützenswertes gibt."

Bildquelle: ZDF/Florian Kössl