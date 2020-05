Bad Banks - Die Dokumentation

Die Dokumentation beleuchtet zudem grundsätzliche Fragen wie: Was sind FinTechs? Wer sind die Macher? Wodurch unterscheiden sich die neuen Player von den alten Banken? Und wie innovativ sind ihre Angebote tatsächlich? Antworten auf diese Fragen liefern Autor Hannes Vogel und Beraterin Dani Parthum in der 45-minütigen Dokumentation, am Montag, den 10. Februar 2020 um 23:55 Uhr – im ZDF.