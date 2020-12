In Bosnien-Herzegowina sind die Narben des Krieges noch sehr sichtbar. Hier treffen wir ungewöhnliche und mutige Menschen, die, jeder auf seine Art, zeigen, dass Religion nicht spalten muss, sondern auch verbinden kann. Das legendäre Improvisationstalent des Balkans erleben wir in Serbien in einem Haus inmitten des Grenzflusses Drina, und im Paprika-Dorf Leskovac erleben wir, dass man auch in der serbischen Provinz ganz konkrete Wünsche an Europa hat. Hier wächst eine Paprikasorte, die das serbische Ajvar angeblich besonders macht, den „Kaviar des Balkans“.