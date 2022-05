All diese Fragen treffen die katholische Kirche in einer existentiellen Krise. Durch massiven und vielfachen sexuellen Missbrauch, aber auch durch die schleppende Aufarbeitung ist sie in der Defensive. Hinzu kommen andere Themen wie das Zölibat, die veraltete Sexualmoral, Machtmissbrauch und die Diskriminierung von Frauen. Katholik*innen verlieren das Vertrauen in die Institution und oft auch den Glauben. Nur 20.000 – 30.0000 Gäste, inklusive der sogenannten Tagesgäste, werden erwartet.



Der letzte Katholikentag vor dem Stuttgarter Treffen war 2018 in Münster mit 53.000 Dauer- und 35.000 Tagesgästen. Im Vorjahr gab es unter dem Vorzeichen der Coronapandemie in Frankfurt einen Ökumenischen Kirchentag (ÖKT), der weitestgehend digital war. Der Katholikentag 2022 wird in Präsenz stattfinden. Er wird veranstaltet vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, Gastgeber ist das Bistum Rottenburg- Stuttgart.