Doku - Elefanten in Gefahr (8/18)

Im Tsavo Nationalpark hat Daphne Sheldrick eine Auswilderungsstation gegründet. Den größten Teil des Tages verbringen die Tiere mit ihren Pflegern in der Savanne, erst am Abend geht es zurück in das Gehege, wo sie vor den Angriffen von Löwen geschützt sind.