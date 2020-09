Brücken zum Katholikentag

Im Vorfeld des 99. Deutschen Katholikentags besucht Reporter Andreas Korn die Stadt und die Menschen. Er will sich sein eigenes Bild machen: Was darf man sich ganz praktisch unter dem Begriff "Katholikentag" vorstellen, und für wen ist die Veranstaltung gedacht? Wie bereiten sich die Regensburger auf das große Ereignis vor? Gibt es Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen? Welcher organisatorische Aufwand steckt dahinter, und wie gut kennt man sich in der Stadt an Donau, Naab und Regen mit dem Thema "Brücken bauen" aus? Können diese Erfahrungen auch hilfreich für den Katholikentag sein?